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09:42 22.05.2021

В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

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В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

Пограничники Краматорского отряда, входящие в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон Совет национальной безопасности и обороны взрывчаткой и боеприпасами, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Реализуя оперативную информацию, пограничники совместно с представителями СБУ и ГСЧС в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили схрон с военными средствами поражения", - указывается в сообщении.

Из тайника были изъяты 800 грамм тротила, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов калибра 12,7 мм. Также были обнаружены 3 гранаты Ф-1, гранада РГД-5, выстрелы от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 грамм.

Обнаруженные опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По факту в Покровское районное управление Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #госпогранслужба #оружие #схрон
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