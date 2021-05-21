Должностные лица подрядчика, строившего казармы на Полтавщине и Житомирщине, подозреваются в растрате 20 млн грн

Трем должностным лицам подрядного предприятия, занимавшегося строительство казарм в Житомирской и Полтавской областях сообщено о подозрении по фактам растраты средств, выделенных на строительство, несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в пятницу, основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство казарм в г. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области.

"Эти средства они легализовали путем перевода на счета подконтрольных предприятий и приобретения автомобиля Mercedes-Benz. В ходе проведенных 10 обысков по местам проживания этих лиц и офисном помещении на территории Киева, выводами проведенных экспертиз, в том числе строительно-технической, судебно-экономической и почерковедческой, подтверждено преступную деятельность группы лиц", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба.