Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе Nord Stream AG

Верховная Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2".

За соответствующее обращение к Конгрессу США (проект постановления №5520) проголосовали 292 народных депутата на пленарном заседании в пятницу.

"Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Народные депутаты выразили обеспокоенность, что предложенные Государственным департаментом США в докладе Конгрессу 19 мая дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока 2" – Nord Stream AG.

В обращении отмечается, что геополитический проект "Северный поток 2" является очередной попыткой Российской Федерации использовать энергетику как инструмент гибридной войны и прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы.

Народные депутаты напомнили, что украинские и международные суды рассматривают несколько дел о причастности должностных лиц Российской Федерации к организации террористических актов, совершении преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. В частности, речь идет о фактах незаконного захвата нефте- и газодобывающих предприятий на оккупированных Россией территориях Украины, а о также поставке газа незаконным вооруженным формированием и террористическим организациям.

По мнению депутатов, концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока 2", начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, а затем, как в случае с Украиной, и более агрессивного поведения - блокирование кораблей, влияние на торговлю в регионе.

Депутаты убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.

"Реализация "Северного потока 2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Восточную Украину", - подчеркивается в обращении.