События

06:00 21.05.2021

В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

1 мин читать
В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на определение лучших проектных предложений благоустройства сквера имени Василия Слипака.

Как сообщает пресс-служба киевской мэрии в четверг, участникам конкурса необходимо создать концепцию арт-сквера, которая "будет подчеркивать дань и уважение к погибшему Герою Украины, солисту Парижской национальной оперы Василию Слипаку, погибшему в 2016 году в Донецкой области".

"Цель проведения конкурса - выбрать лучший проект, по которому победитель сможет создать уникальный архитектурно-ландшафтный объект мемориального значения в исторической части города. Конкурс будет максимально открытым и прозрачным для общественности. Приобщиться к нему смогут все желающие специалисты и профильные специалисты", - рассказали в Департаменте.

Лучший эскиз будет выбран на конкурсной основе. В жюри приглашены представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, ведущих архитекторов, урбанистов и дизайнеров городской среды.

Регистрация открыта до 20 июня. Свои заявки в произвольной форме с указанием контактной информации участники могут присылать на электронный адрес: info@kga.gov.ua или в почтовый ящик Департамента указанный на сайте КГГА. В ответ будет отправлено конкурсное задание.

Объявление победителей состоится 22 августа.

Теги: #киев #сквер #конкурс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 21.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

19:06 20.05.2021
Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

18:48 20.05.2021
Цены на первичном рынке жилья в Киеве в апреле снизились в среднем на 4% – исследование

Цены на первичном рынке жилья в Киеве в апреле снизились в среднем на 4% – исследование

18:21 20.05.2021
Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

18:17 20.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

17:39 20.05.2021
Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

12:43 20.05.2021
Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

11:40 20.05.2021
Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

19:01 19.05.2021
Конкурсная комиссия НКРЭКУ отобрала для участия в конкурсе на должность члена Нацкомисии 11 из 16 кандидатов

Конкурсная комиссия НКРЭКУ отобрала для участия в конкурсе на должность члена Нацкомисии 11 из 16 кандидатов

07:06 19.05.2021
В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества" 20 военнослужащих, 8 из них посмертно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА