В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на определение лучших проектных предложений благоустройства сквера имени Василия Слипака.

Как сообщает пресс-служба киевской мэрии в четверг, участникам конкурса необходимо создать концепцию арт-сквера, которая "будет подчеркивать дань и уважение к погибшему Герою Украины, солисту Парижской национальной оперы Василию Слипаку, погибшему в 2016 году в Донецкой области".

"Цель проведения конкурса - выбрать лучший проект, по которому победитель сможет создать уникальный архитектурно-ландшафтный объект мемориального значения в исторической части города. Конкурс будет максимально открытым и прозрачным для общественности. Приобщиться к нему смогут все желающие специалисты и профильные специалисты", - рассказали в Департаменте.

Лучший эскиз будет выбран на конкурсной основе. В жюри приглашены представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, ведущих архитекторов, урбанистов и дизайнеров городской среды.

Регистрация открыта до 20 июня. Свои заявки в произвольной форме с указанием контактной информации участники могут присылать на электронный адрес: info@kga.gov.ua или в почтовый ящик Департамента указанный на сайте КГГА. В ответ будет отправлено конкурсное задание.

Объявление победителей состоится 22 августа.