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02:25 21.05.2021

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

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Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Спецслужбы и полиция Ирландии полагают, что преступники, которые провели кибератаку против ирландской Национальной службы здравоохранения, находятся в РФ в районе Санкт-Петербурга, сообщила в четверг телерадиокомпания RTE.

"Национальный центр кибербезопасности и "Гарда Шихана" (полиция - ИФ) считают, что организованная преступная группа, которая стоит за атакой, известна под названием Wizard Spider и базируется в России в Санкт-Петербурге и около него", - отмечает RTE.

По данным телерадиокомпании, правительство Ирландии уже контактировало с властями РФ по поводу кибератаки и ущерба от нее для ирландской системы здравоохранения.

Между тем, глава Минздрава Ирландии Стивен Доннели заявил, что власти не платили выкуп хакерам.

RTE отмечает, что Национальный центр кибербезопасности и "Гарда Шихана" в настоящий момент ведут международное расследование произошедшего, контактируя с ФБР, Интерполом, Европолом и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью.

Ранее в мае Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключала свои компьютерные системы из-за хакерской атаки. Впоследствии представитель службы Пол Рейд заявил, что атака нанесла серьезнейшие ущерб системе здравоохранения страны, и что власти продолжат устранения последствий нападения. В то же время он не смог сказать, попали ли в Интернет украденные данные о пациентах.

Теги: #россия #кибератака #ирландия #хакеры
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