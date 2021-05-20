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22:16 20.05.2021

Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля

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Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля

Главная достопримечательность французской столицы - Эйфелева башня, закрытая из-за пандемии с 29 октября прошлого года, откроется для посетителей 16 июля при 25% загрузки ее лифтов, сообщила в четверг газета "Паризьен" со ссылкой на компанию-оператора.

Пропускная способность знаменитого туристического объекта предстоящим летом составит 10 тыс. посетителей в день, то есть на уровне лета 2020 года при обычной нагрузке до кризиса в 25 тыс. в день.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Традиционная продажа билетов в кассе у подножия башни возобновится при ее открытии.

Публике будут доступны все этажи, кроме нескольких зон, где идут ремонтные работы, в частности, на втором этаже.

Теги: #париж #франция #башня
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