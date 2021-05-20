Зеленский отменил обязательную рассылку на почту нарушителей ПДД постановления об админответственности, по которой уплачен штраф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного отправления на почту нарушителей правил дорожного движения оригинал постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021, опубликован на сайте президента Украины в четверг.

"Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения", - сообщает пресс-служба президента.

В то же время, предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.