Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами. Желание Зеленского расправиться с президентом Порошенко проявляется в очень разных формах. На мой взгляд, все это выглядит определенным маниакальным комплексом, навязчивой идеей. Я думаю, что отсутствие реальных побед Зеленского, вроде получения безвиза, Томоса или восстановления вместе с волонтерами и партнерами Вооруженных сил, создания международной коалиции в поддержку Украины в войне с Россией, и толкает Зеленского на борьбу с Петром Алексеевичем, как олицетворением этих достижений. Мне на ум приходит древнеримский Нерон, который решил сжечь Рим, чтобы войти в историю. Так же и Зеленский стремится уничтожить более эффективного предшественника, чтобы скрыть истину: король - голый", - сказала она агентству Интерфакс-Украина, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке законопроекта о деолигархизации.

"Я также убеждена, что наличие подготовки законопроекта о деолигархизации капитала и его использования в политике не является преступлением. Вопрос в том, каким способом используются те средства в политике. Следует вспомнить, что Зеленский стал президентом именно на олигархические деньги. Вопрос прежде всего в том, чтобы все без исключения и манипуляции выполняли и придерживались норм действующего антикоррупционного законодательства. Кейсы Гео Лероса и многочисленные факты коррупционных обвинений в отношении окружения Зеленского свидетельствует о том, что Офис президента ориентирован на выборочное правосудие, имитацию борьбы с коррупцией и политические притеснения оппозиции и всех свободно мыслящих. Этим Зеленский похож на Путина и африканских диктаторов: конкурентов нет, а оппоненты уничтожаются в любой способ", - добавила Фриз.

Как сообщалось, Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на следующей неделе.