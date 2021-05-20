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19:41 20.05.2021

Украина и Польша провели политические консультации

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Украина и Польша провели политические консультации

В Варшаве состоялись украинско-польские политические консультации под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и заместителя государственного секретаря МИД Польши Марцина Пшидача.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Восточной Европы в контексте российской агрессии против Украины, взаимодействие Украины и Польши в рамках международных организаций, в частности во время польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, а также сотрудничество в "Крымской платформе".

Также стороны согласились о целесообразности продолжения приложения усилий с целью противодействия реализации геополитического проекта "Северный поток-2".

Марцин Пшидач подтвердил неизменность позиции Польши по поддержке интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Украинская и польская отметили сохранение положительной динамики в сфере торговли: по итогам 2020 года объем товарооборота между странам составил $7,97 млрд, польский рынок занял второе место в мире по объемам украинского экспорта. Так, в I квартале 2021 Польша стала вторым крупнейшим в мире торговым партнером Украины после КНР.

"Стороны также уделили внимание шагам для развития сотрудничества в сферах энергетики, повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на украинско-польской границе, реализации культурно-гуманитарных и научно-образовательный проектов, обеспечения прав национальных меньшинств в Украине и Польше", - говорится в сообщении.

Теги: #консультации #польша #мид
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