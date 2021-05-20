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14:59 20.05.2021

Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

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Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет активной работы от всей судебной системы, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

"Мы очень ждем, когда будет серьезно работать вся судебная система, судебная отрасль включая Антикоррупционный суд. Мы очень хотим, чтобы за три копейки не отпускал тот или иной суд людей, взяточники", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он добавил, что это важная институция, и делает все для того, чтобы на них не было влияния.

"Мы слышали НАБУ и понимали, что надо очень быстро загрузить работу Антикоррупционного суда, и мы все считали, думали и ещё в это очень верим, что будут приговоры. Именно приговоры от работы НАБУ. Есть только один суд, который дает эти приговоры – это именно приговоры Антикоррупционного суда. И для нас очень важно, чтобы они были четкими, жесткими, эти приговоры. Я их не вижу, но я верю", - подчеркнул президент.

Теги: #зеленский #коррупция #суд
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