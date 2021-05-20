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13:13 20.05.2021

Зеленский о возможных санкциях в отношении Коломойского и Фирташа: смотрите нас по пятницам, вы увидите много всего

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Президент Украины Владимир Зеленский не называет имена тех, в отношении кого могут быть применены санкции на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но обещает, что решений будет принято много.

На пресс-конференции в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о том, увидит ли Украина санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа по итогам заседания СНБО, президент сказал: "Вы увидите еще много всего, смотрите нас … каждую пятницу".

Теги: #зеленский #санкции
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