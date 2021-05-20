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09:00 20.05.2021

США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства "Северного потока 2" - Госдеп

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США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства "Северного потока 2" - Госдеп

Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток 2", заявила зампредставителя Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", - заявила Портер в ходе телефонного брифинга в среду.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Госдеп США проинформировал Конгресс США о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".

"США не стали вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток 2", - написало агентство.

В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности, хотя деятельность Nord Stream 2 AG и затронута санкционным законодательством США", - проинформировал Bloomberg.

Теги: #госдеп #сша #северный_поток_2
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