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08:27 20.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 165 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 16 748 человек, умерли 203 человека, сообщает телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 884 человека; летальных случаев - 203; выздоровело – 16 748 человек", – сказано в сообщении канала в четверг утром.

Днем ранее, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки было зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 170 398 человек, 48 899 пациентов скончались, 1 916 194 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1733

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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