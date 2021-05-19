События

23:22 19.05.2021

Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

1 мин читать
Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Не менее 227 человек погибли в секторе Газа, по которому не прекращаются удары армии обороны Израиля, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось по меньшей мере до 227 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на управление здравоохранения Газы.

Согласно данным управления, среди погибших как минимум 64 ребенка и 38 женщин.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе.

Теги: #газа #жертвы #удары #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:36 18.05.2021
С территории Ливана попытались запустить ракеты по Израилю

С территории Ливана попытались запустить ракеты по Израилю

23:38 17.05.2021
В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

22:55 17.05.2021
Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

04:02 17.05.2021
США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

23:41 16.05.2021
Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

22:26 16.05.2021
Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

21:29 16.05.2021
Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

20:50 16.05.2021
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

18:07 16.05.2021
Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

16:21 16.05.2021
ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Гостиному двору в Киеве присвоена категория памятника культурного наследия национального значения

УЦОКО предупреждает о распространении мошенниками якобы ответов на тесты ВНО-2021

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Вакцины против COVID-19 эффективны и против "индийского" штамма вируса – Джонсон

Более трети взрослого населения Великобритании получили первый укол вакцины против COVID-19

Уруский обсудил с главнокомандующим армии Пакистана приоритеты военно-технического сотрудничества

Президент Украины уволил Сибигу с должности посла в Турции

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

Colonial Pipeline подтвердила сообщения о выплате выкупа хакерам - WSJ

Минкульт поддержал инициативу реставрации дворцово-паркового комплекса Качановка в Черниговской области – глава обладминистрации

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА