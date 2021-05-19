Уруский обсудил с главнокомандующим армии Пакистана приоритеты военно-технического сотрудничества

Вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский обсудил с главнокомандующим сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана Камаром Джаведом Баджвой ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

"Проинформировал генерала о процессе реформирования и перспективах развития оборонно-промышленной отрасли Украины, а также о приоритетах военно-технического сотрудничества. Отметил, что в Украине рассматривают Исламскую республику Пакистан как важного и надежного партнера, с которым установлены прочные, проверенные временем отношения. Наши страны активно сотрудничают в различных сферах, в то же время торгово-экономическое партнерство имеет значительный нереализованный потенциал", - написал Уруский в соцсети Facebook в среду.

Он также отметил, что новый внешнеполитический курс Пакистана, "поворот от геополитики к геоэкономике", будет способствовать развитию украинского-пакистанских отношений, а также усилению роли Пакистана как гаранта мира и стабильности в Южной Азии.

Баджва, в свою очередь, отметил важность наращивания военно-технического сотрудничества между странами, а также выразил заверения в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене.

"Стоит отметить, что приезд Камара Джаведа Баджва свидетельствует о заинтересованности Пакистана в военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Главнокомандующий сухопутных войск Вооруженных сил Исламской республики в ближайшее время будет иметь возможность оценить уровень развития оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Уруский.