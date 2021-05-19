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20:09 19.05.2021

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

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"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

АО "Укрпошта" со среды, 19 мая, отключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

Как написал на своей странице в Facebook гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, это ответ компании на попытку заставить пенсионеров перейти на банковское обслуживание.

Смелянский также напомнил, 30 апреля на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было озвучено решение, что переход на получение пенсий на банковские карты будет добровольным.

"Но Пенсионный фонд и Управление Соцзащиты по схеме "хочешь субсидию/пенсию – шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах". Когда эксцессы пошли волной и такой тихой гибридной войной даже не с "Укрпоштой", а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало", - заявил он.

Согласно приказу Смелянского, с 19 мая выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". "Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов", - заявил он.

"Укрпошта" также создаст горячую линию для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов и после сбора информации планирует подать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины.

Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий могут обратиться на горячую линию "Укрпошты".

Теги: #укрпошта #пенсии
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