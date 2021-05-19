"Укрзализныця" завершила реконструкцию вокзального комплекса в Хусте

"Укрзализныця" завершила ремонт железнодорожного вокзала и другой инфраструктуры комплекса в Хусте на Закарпатье, отмечается в сообщении на сайте компании в среду.

В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию. "Вокзальный комплекс в Хусте имеет 150-летнюю историю. К сожалению, последняя реконструкция здесь проводилась около 90 лет назад. Техническое состояние и эстетический вид зданий требовали основательного ремонта, который мы сделали менее чем за два года. Надеюсь, что это будет весомым вкладом нашей компании в развитие туристического потенциала города и региона", - заявил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

В ходе реконструкции вокзального комплекса строители осуществили перепланировку помещений, укрепили и утеплили стены, заменили пол, уложили на крышу металлочерепицу.

Помимо того заменены окна, двери, сеть силового электрооборудования и обновлена система электроосвещения, обустроены новые системы вентиляции, громкоговорящей связи, внутренние и наружные сети водоснабжения и водоотведения, пожарной сигнализации и оповещения и т.п.

Для удобства пассажиров с инвалидностью в здании вокзала оборудован отдельный санузел, установлены средства информационно-справочной навигации, а брусчатка перрона вымощена с использованием тактильной плитки.

Кроме того, в Хусте отремонтировали посадочные платформы, рядом со зданием вокзала появилась автостоянка.

"Укрзализныця" готова в тандеме с местной властью возрождать внутренний туризм в стране. Сейчас вместе с коллегами рассматриваем возможность увеличения количества поездов к станциям "Хуст" и "Солотвино", - подчеркнул глава компании.