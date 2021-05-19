Зеленский подписал с премьером Эстонии Каллас заявление о поддержке вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас, в ходе которой стороны подписали заявление о готовности Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента в среду, глава украинского государства выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

"Знаю, что вчера вы были на Донбассе, в частности на КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Счастье". Я благодарю вас за это и от себя лично, и от всех граждан Украины. Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил Эстонию за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих и за выделение финансовой помощи в размере 500 тыс. евро на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, президент Украины отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом.

Глава государства указал на стратегическую цель Украины, которой является приобретение полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.

По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, в котором отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.

"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН", - заявила по этому поводу Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии находится в Украине с трехдневным визитом.