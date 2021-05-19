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07:41 19.05.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 6 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 6 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники совершили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали. С начала суток среды обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенных пунктов Светлодарск и зайцев оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в ОС.

В штабе также подчеркнули, что по состоянию на 7:00 утра, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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