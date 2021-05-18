Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

Белорусский интернет-портал tut.by сообщил о задержании не менее 13 своих сотрудников и о продолжающемся обыске в офисе компании.

"По последней информации, задержаны: генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналист Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, начальник отдела продаж Марина Кушнеревич, менеджер Андрей Авдеев, заместитель главного редактора Ольга Лойко", - говорится в сообщении в телеграмм-канале tut.by во вторник.

Там отмечается, что в центральном офисе компании с утра продолжается обыск, а сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь.

"У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР (Департамент финансовых расследований - ИФ)", - сказано в сообщении. Со ссылкой на мужа руководителя портала сообщается о том, что к ней не допустили адвоката, "потому что сегодня не будет следственных действий" и планируют ее перевести в ИВС на Окрестина.

Также портал сообщил, что на 72 часа задержана заместитель главного редактора TUT.BY Ольга Лойко. Она уже находится в ИВС на Окрестина. "Ее процессуальный статус пока неизвестен", - отметили в компании.

Как сообщалось, ДФР 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В госконтроле уточнили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным Департамента финансовых расследований обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", - отмечено в сообщении госконтроля.

На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента республики от 22 сентября 2005 года № 12 "О Парке высоких технологий".

"В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении КГК.

Кроме того, во вторник стало известно, что на основании уведомления генеральной прокуратуры республики министерство информации Белоруссии приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Там уточняется, что генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - отмечается в сообщении Мининформа.