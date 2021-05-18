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20:00 18.05.2021

Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

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Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

Посольством Украины в Израиле совместно с причастными сторонами и международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на родину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния. Сейчас посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

Гражданам Украины, которые оказались в зоне конфликта, а также нуждаются в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в отделение посольства Украины в Государстве Израиль при Палестинской Национальной Администрации по телефону: +972-59-969-95-61 или на электронную почту: pm_ps @ mfa.gov.ua.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что около 120 украинских граждан изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути их репатриации.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Николенко, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.

 

Теги: #эвакуация #израиль_газа
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