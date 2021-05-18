События

12:13 18.05.2021

В Украине в ближайшие дни сохранится дождливая, прохладная погода

1 мин читать
В Украине в ближайшие дни сохранится дождливая, прохладная погода

В ближайшие сутки облачную, с дождями погоду в Украине будет определять циклон, перемещающийся с запада, и довольно прохладная воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В среду временами дожди, местами грозы (в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях кое-где значительные дожди).

Ветер юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем также и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 14-20°, в Одесской области 20-24°; на высокогорье Карпат в течение суток 3-9° тепла.

В Киеве в среду временами дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8 в 2007г., самая низкая ночью 1,1 в 1952г.

В четверг в Украине временами дождь, местами грозы, лишь ночью в южных областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°; днём 14-19°, на юге и востоке страны местами 20-25°.

В Киеве в четверг временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

18 мая на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре, в пределах Киева, 15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 17.05.2021
В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град

12:01 16.05.2021
В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

13:28 15.05.2021
В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

11:52 14.05.2021
Теплая погода порадует украинцев в выходные

Теплая погода порадует украинцев в выходные

17:25 13.05.2021
В Украину идут дожди и грозы

В Украину идут дожди и грозы

13:20 13.05.2021
В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

11:50 12.05.2021
В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

12:45 11.05.2021
Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

11:57 10.05.2021
Погода на большей части Украины будет теплой в ближайшие дни, местами - осадки

Погода на большей части Украины будет теплой в ближайшие дни, местами - осадки

09:14 10.05.2021
На горе Поп Иван Черногорский потеплело

На горе Поп Иван Черногорский потеплело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Решение о взятии Медведчука под домашний арест обжаловано в суде, сообщил Кузьмин

СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Кличко сообщил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

В порт Одессы зашел корабль флота Великобритании "Трент" - Минобороны

Решение о взятии Медведчука под домашний арест обжаловано в суде, сообщил Кузьмин

В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны

Кличко сообщил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители

США сформировали "тайные войска" численностью около 60 тыс. человек - СМИ

Циклон "Тауктае" обрушился на индийский штат Гуджарат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА