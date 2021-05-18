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10:17 18.05.2021

Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

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Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти депортации крымскотатарского народа напомнил, что украинская сторона делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.

"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли ~50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы начали Крымскую платформу", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

 

Теги: #крым #зеленский
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