Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти депортации крымскотатарского народа напомнил, что украинская сторона делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.

"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли ~50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы начали Крымскую платформу", - написал Зеленский в соцсети Twitter.