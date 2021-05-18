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09:23 18.05.2021

Циклон "Тауктае" обрушился на индийский штат Гуджарат

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Циклон "Тауктае" обрушился на индийский штат Гуджарат

Мощный циклон "Тауктае" обрушился в понедельник на индийский штат Гуджарат, сообщают индийские СМИ со ссылкой на метеорологическую службу страны.

До этого циклон прошел вдоль юго-западного побережья Индии, нанеся урон штатам Керала, Махараштра, Гоа и Карнатака. В результате в Карнатаке погибли восемь человек, также сообщается о шести погибших в Махараштре.

Скорость порывов ветра достигала 175 км/ч. Сильные ветры повалили деревья в прибрежных районах штатов. Кроме того, местами сообщается о проливных дождях. Из-за циклона в Мумбаи до 19 мая приостановлена работа аэропорта. Аэропорты штата Гуджарат в городах Ахмедабад, Сурат и Вадодара останутся закрытыми до вторника.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поручил трем службам оказать всю возможную помощь штатам Махараштра и Гуджарат в устранении проблем, связанных с циклоном.

В частности, отмечается, что 11 водолазных команд ВМС Индии находятся наготове для помощи пострадавшим во время штормов, вызванных циклоном. Кроме того, выделены 12 аварийно-спасательных команд и медицинских бригад для немедленного реагирования.

Группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия за последние три дня эвакуировали тысячи человек в штатах Керала, Гуджарат, а также на территории Даман и Диу.

В сообщениях СМИ отмечается, что властям, таким образом, в ближайшие дни предстоит одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и продолжать борьбу против вспышки COVID-19.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. При этом сообщалось об обнаружении в стране особо опасного штамма коронавируса, который даже получил наименование "индийского".

Индия занимает второе после США место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 24,9 млн заражений.

Теги: #циклон #индия
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