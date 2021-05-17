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19:00 17.05.2021

Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло троих российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев.

Все перечисленные лица принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен Службы безопасности Украины.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 187 человек.

Теги: #минкультуры #запрет #актеры
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