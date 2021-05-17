Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.

Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания в понедельник.

Представление Шмыгаля об отставке Степанова, в частности, поддержали семь депутатов, семь - воздержались, один выступил против.

Как сообщалось со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое состоится в 16.00 вторника, будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко, есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова", - сказал он.