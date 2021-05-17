Основная сессия ВНО-2021 пройдет с 21 мая по 15 июня - УЦОКО

На внешнее независимое оценивание в 2021 году было зарегистрировано 389 710 человек, сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

По словам директора УЦОКО Валерия Бойко, на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек, из которых 126 401 человек зарегистрировались для участия только в тестировании по украинскому языку.

Для участия в тестировании по математике зарегистрировались 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта, по истории Украины – 298 972 человека, по английскому языку – 146 366 человек.

В тестировании по географии намерены принять участие 175 472 человека, по биологии – 127 202 человека, физике – 32 090 человек, химии – 12 744 человека.

ВНО по немецкому языку планируют сдавать 2 418 человек, французскому языку - 561 человек, испанскому языку - 224 человека.

Из общего количества зарегистрированных участников 56,45% - выпускники школ 2021 года, 30,44% - ученики учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% - выпускники прошлых лет.

Директор УЦОКО отметил, что вовремя основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по графику: 21 мая – химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня – физика, 10 июня – биология, 15 июня - география.

Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, дополнительной – до 23 июля.