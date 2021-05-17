События

09:45 17.05.2021

Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

2 мин читать
Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

Министерство образования и науки Украины обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19.

"Педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию, прививают вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech с 14 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве отмечают, что вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Согласно алгоритму записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19, работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.

Далее руководители учреждений формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов, которые предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Департаменты образования и науки областных, Киевской городской госадминистраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Руководители высших учебных заведений сами направляют списки департаментам здравоохранения.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в учебное заведение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в заведение образования. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Теги: #вакцинация #педагоги #алгоритм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 17.05.2021
За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

19:22 15.05.2021
Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

16:12 15.05.2021
Вакцинация работников образования может начаться с 24 мая – Ляшко

Вакцинация работников образования может начаться с 24 мая – Ляшко

16:06 15.05.2021
Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

15:15 14.05.2021
Великобритания планирует ускорить вакцинацию от COVID-19 в районах с "индийским" штаммом

Великобритания планирует ускорить вакцинацию от COVID-19 в районах с "индийским" штаммом

20:38 13.05.2021
В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

11:50 13.05.2021
В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса

В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса

11:49 13.05.2021
Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

01:32 13.05.2021
Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

00:01 13.05.2021
Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 19 мая – украинская делегация

"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Вследствие непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА