За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

В течение минувших суток, 16 мая, в Украине от коронавируса вакцинировали 2 230 человек, при этом в Кировоградской области не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 230 человек привито против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 года в Украине. 940 160 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)… Вакцинация проводилась 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами прививки", - написал Степанов в Фейсбуке в понедельник.

Он уточнил, что лидерами по количеству вакцинаций являются Харьковская (341 вакцинированный за сутки гражданин), Сумская (190 сделанных прививок) и Волынская (182) области. В столице за прошедшие сутки вакцинировали 58 граждан.

В остальных регионах количество привитых за сутки граждан находится в пределах от 10 до 162 человек.

По состоянию на 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 украинцев.