В Украине в понедельник ожидается град и шквальный ветер

В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшение погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.