ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля

Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным районам Израиля. Мужчины, женщины, дети и пожилые люди в настоящее время находятся в убежищах", - говорится в сообщении армии в твиттере.

Как сообщает издание The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности.

Армия в твиттере информирует, что ранее ХАМАС объявил, что в полночь запустит ракеты по Тель-Авиву.

"Угроза совершить нападение на город сама по себе является нарушением международного права. Если ХАМАС ее осуществит, он снова нарушит международное право, нанося удар по мирным жителям".

В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье "наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа", передаёт The Times of Israel.

Газета, ссылаясь на данные палестинских СМИ, сообщает, что " в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов.

Палестинские медики сообщили, в результате ударов погибло два человека, 25 получили ранения.

Как сообщалось ранее, израильские ВВС в субботу атаковали здание, где располагались офисы местных и международных СМИ.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

В связи с этим, как заявил Стефан Дюжаррик - пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - генсек "встревожен" жертвами среди гражданского населения в Газе и "глубоко обеспокоен" ударом Израиля по зданию, в котором находились международные СМИ.

"Обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и необходимости обеспечения их защиты" выразил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден, сообщил ранее Белый дом.