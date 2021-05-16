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02:07 16.05.2021

В Запорожской области на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие и травмированные

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В Бердянском районе (Запорожская область) на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковой автомобиль под управлением нетрезвого водителя врезался в пассажирский микроавтобус, один пассажир в результате столкновения погиб, еще шестеро травмированы.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, сообщение о ДТП в Бердянском районе поступило в Службу спасения "101" 15 мая в 18:02.

Возле с.Нововасильевка автомобиль "LADA Kalina" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito". В результате столкновения одна женщина-пассажир микроавтобуса погибла, шестеро пассажиров травмированы и госпитализированы в больницы Бердянска. Еще четверо пассажиров от госпитализации отказались. Водитель и два пассажира легкового автомобиля в аварии не пострадали.

Спасатели ГСЧС эвакуировали пострадавших с места происшествия, передав их медикам скорой помощи, а также смыли с трассы "Мелитополь- Мариуполь" разлившееся автомобильное топливо.

При этом, в пресс-службе ГУ Нацполиции региона отметили, что по результатам экспертизы водитель "LADA Kalina" 1990 г.р. находился за рулем в нетрезвом состоянии, и не предоставил преимущества в ходе движения микроавтобусу, что привело к столкновению.

Он задержан в порядке ст.208 УК Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые  управляют транспортными средствами в состоянии алкогольное опьянения).

Теги: #запорожская_область #украина #дтп_жертвы
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