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20:44 15.05.2021

Зеленский: символично, что в третью субботу мая в Украине отмечают и День Европы, и День науки

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Зеленский: символично, что в третью субботу мая в Украине отмечают и День Европы, и День науки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал символическим, что в третью субботу мая в Украине отмечается День Европы и День науки и отметил, что оба праздника – о прогрессе.

"Очень символично, что третья суббота мая у нас в стране - это и День Европы, и День науки. Оба эти праздника на самом деле об одном - о прогрессе. О движении общества в одной логике с современным миром", - написал Зеленский в фейсбуке.

Он отметил, что украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной и что "это чувствуется особенно сейчас - во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение".

"Не только благодаря мировой славе, которую уже принесла, а прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности нашего общества, эффективности институтов", - написал президент.

Он поздравил всех украинских ученых и выделил наиболее известные среди них фамилии, которыми Украина может гордиться. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что с 2022 года Национальная премия в области науки и техники будет носить имя недавно скончавшегося Бориса Патона.

"Есть немало научных имен, которыми гордится наша страна. Ученые, конструкторы, инженеры, изобретатели, академики из многих отраслей. Вернадский, Пулюй, Симиренко, Богомолец, Мечников, Амосов, Антонов, Сикорский, Королев, Патон. Само имя Бориса Патона со следующего года будет носить Национальная премия в области науки и техники. Уверен, что и впредь украинские имена гордо звучать в разговорах о мировую науку", - отметил глаа государства.

"Искренне поздравляю всех работников науки! И желаю всем нам работать так, чтобы наука в Украине всегда была сферой наибольшего внимания", - подытожил Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #день_науки
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