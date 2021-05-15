В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по зданию в секторе Газа, где работало бюро информационного агентства Associated Press и канала "Аль-Джазира", заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в субботу.

"Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала она в Твиттере.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.