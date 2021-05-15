Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады, сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас она (ВСК по вагнеровцам - ИФ) стоит в повестке дня, кстати, на следующую неделю", - сказал Арахамия в программе "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу вечером.

Как сообщалось, ранее Арахамия проинформировал, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента планирует на заседании 17 мая рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".