Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

Наиболее вероятными кандидатами на должности министров экономики и инфраструктуры являются соответственно глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

О том, что на должности министра экономики номинируется Любченко, а министра инфраструктуры – Кубраков, написали также народные депутаты правящей фракции "Слуга народа" Юлия Гришина и Александр Качура в своих телеграмм-каналах.

"Похоже мы потеряли Главу налоговой и нашли Министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики очевидно нуждается в усилении", – подтвердил коллега Гришиной по фракции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как сообщалось, министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий в пятницу написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.