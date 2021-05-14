МОН рекомендовал к госфинансированию 13 научно-технических разработок на 27,8 млн грн

Министерство образования и науки Украины рекомендовало к государственному финансированию 13 научно-технических разработок на 27,8 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования и науки, ведомством утверждено предложение Научно-технического совета по вопросам формирования и исполнения государственного заказа на научно-техническую продукцию по перечню важнейших научно-технических (экспериментальных) разработок и ориентировочных объемов финансирования каждой разработки в разрезе лет выполнения, сформированных по результатам конкурсного отбора.

Отмечается, что всего рекомендовано к финансированию 13 разработок, из них по направлению развития науки и техники "информационные и коммуникационные технологии" рекомендовано три разработки: создание интегрированной платформы для ситуационного анализа социально-экономических явлений; разработка оптоволоконного гироскопа для интеграции в информационно-управляющие системы различного назначения; разработка навигационно-пилотажного комплекса беспилотного летательного аппарата двойного назначения;

Также, по направлению развития науки и техники "энергетика и энергоэффективность", рекомендована разработка установки для валковой разливки-прокатки полых и сплошных заготовок; по приоритетному "рациональное природопользование" рекомендована: разработка технологии переработки минерального сырья техногенных месторождений Украины, выделение линий пырейно-пшеничного гибрида для создания сортов продовольственного и кормового назначения, разработка технологии изготовления композиционного топлива из техногенных отходов; по направлению "науки о жизни, новые технологии профилактики и лечение наиболее распространенных заболеваний" рекомендовано: создание линий пшеницы без омега-глиадинов, вызывающих аллергию и разработка деротационно-деторсийного корректирующего корсета для лечения сколиотической болезни у детей.

Кроме того, к госфинансированию по направлению "новые вещества и материалы" рекомендовали разработку технологии изготовления квазикристалических покрытий в системе титан-цирконий-никель с особыми физическими свойствами, разработку технологии газотермического напыления металлокерамических покрытий с повышенной износостойкостью для деталей авиационной и наземной техники, разработку состава и технологии изготовления композитных материалов для управления характеристиками микроволнового излучения и разработка технологии изготовления гетероструктур на основе нанопористого кремния для солнечных фотоэлементов.

Ориентировочный объем финансирования научно-технических разработок на 2021-2022 годы составляет 27 млн 755 тыс. 600 грн.