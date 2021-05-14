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17:40 14.05.2021

Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

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Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

Второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем прошлый год, заявил в пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает не только ситуация в Индии, но и, в частности, в Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.

Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - это сочетание ограничительных мер и вакцинации.

Глава ВОЗ добавил, что странам следует объединить усилия в борьбе с пандемией и вакцинации.

"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и вместо этого пожертвовать вакцины программе COVAX", - сказал он.

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии коронавируса в мире выявили свыше 161,9 млн случаев заражения, более 3,36 млн имели летальный исход.

Теги: #пандемия #covid_19 #воз
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