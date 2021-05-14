Палатный: Обыски у связанных с Кличко людей - попытка давления Банковой на партию "УДАР" и власти Киева

Обыски у людей, связанных с мэром Киева, лидером партии "УДАР" Виталием Кличко, являются попыткой давления Офиса президента на столичную власть и политсилу, отмечает председатель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный.

"Обыск у меня длился 5 часов. Следователи в целом вели себя вежливо, если не брать во внимание тот факт, что они так и не смогли мне объяснить причины и юридические основания своего визита. И это не удивительно, потому юридическая составляющая здесь нулевая. Следователи - просто исполнители, которым сказали прийти и устроить этот фарс", - рассказал Палатный в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он связывает обыски с предупреждением из Офиса президента по поводу политической деятельности "Удара". "Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой (из Офиса президента - ИФ) и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "Удар" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "Удар" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - рассказал политик.

Палатный отметил, что сообщение прокуратуры об изъятии у него средств не соответствует действительности. "У меня есть протокол обыска. В нем четко указано: при обыске вещей или документов, которые представляют интерес для следствия, обнаружено и изъято не было. Следователи провели у меня 5 часов и не нашли ничего. Это подтверждает официальный документ. Меня не вызывали на допрос, не объявляли подозрение, не избирали меру пресечения. Я не имею никакого процессуального статуса и никакого представления о деле", - сказал он.

Политик убежден, что давление на партию и столичные власти не только не сработает, но и будет иметь негативные последствия для Банковой. "Это давление на политическую партию "Удар", на Виталия Кличко, на всю систему местного самоуправления. Видимо, власти решили, что не будут просто наблюдать, как растет поддержка лично Виталия Кличко и партии "Удар". Когда они смотрят на рейтинги доверия украинцев к Кличко, их душит национальное украинское животное. Они боятся конкуренции и начинают делать ошибки. Таким путем шел Янукович. Куда он пришел, мы все знаем", - подытожил Палатный.

Артур Палатный возглавил исполнительный комитет партии "УДАР" в марте 2021 года, на протяжении двух созывов Верховной Рады был народным депутатом от партии.

Как сообщалось, 13 мая прошли обыски в помещениях ряда коммунальный предприятий Киева, в частности, "Киевпастранс", "Киевский метрополитен", "Киевгорсвет", "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Киеавтодоре", "Киевавтодормост", обычски также прошли в "Киевском институте земельных отношений".

Кличко расценил прошедшие обыски на коммунальных предприятиях столицы как спецоперацию против него и местного самоуправления.