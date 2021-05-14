События

11:52 14.05.2021

Теплая погода порадует украинцев в выходные

1 мин читать
Теплая погода порадует украинцев в выходные

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая, на западе и севере неустойчивая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В западных, днем также и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была +30,2 в 1925г., самая низкая ночью -0,1 в 1927г.

16 мая в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренный, в южных областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных и южных областях ночью 11-16°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°, в западных областях 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

14 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре, в пределах Киева, 14°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 13.05.2021
В Украину идут дожди и грозы

В Украину идут дожди и грозы

13:20 13.05.2021
В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

11:50 12.05.2021
В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

12:45 11.05.2021
Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

11:57 10.05.2021
Погода на большей части Украины будет теплой в ближайшие дни, местами - осадки

Погода на большей части Украины будет теплой в ближайшие дни, местами - осадки

09:14 10.05.2021
На горе Поп Иван Черногорский потеплело

На горе Поп Иван Черногорский потеплело

12:14 09.05.2021
Дни в начале недели в Украине ожидаются теплыми, ночью будут заморозки

Дни в начале недели в Украине ожидаются теплыми, ночью будут заморозки

09:19 09.05.2021
На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

13:46 08.05.2021
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

13:06 08.05.2021
В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ожидается постепенное снижение влажности

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ожидается постепенное снижение влажности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ заблокировала канал контрабанды кокаина в аэропорту "Борисполь"

Кличко назвал обыски в КП попыткой "закрутить гайки" местному самоуправлению

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

Подвиг украинских праведников мира стал проявлением человечности и милосердия наивысшего уровня – Шмыгаль

В Украине в 2021 году всплеск попыток суицида среди подростков – генпрокурор

Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от Covid-19 - глава МИД

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

МАУ снова отменила рейсы в/из Тель-Авива для безопасности пассажиров и экипажа

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА