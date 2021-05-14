Теплая погода порадует украинцев в выходные

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая, на западе и севере неустойчивая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В западных, днем также и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была +30,2 в 1925г., самая низкая ночью -0,1 в 1927г.

16 мая в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренный, в южных областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных и южных областях ночью 11-16°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°, в западных областях 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

14 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре, в пределах Киева, 14°.