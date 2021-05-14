События

10:31 14.05.2021

В Закарпатской области полиция будет сопровождать кареты "скорой"

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В Закарпатской области полиция будет сопровождать кареты "скорой"

Эксперимент по сопровождению карет "скорой помощи" автомобилем патрульной полиции пройдет в Закарпатской области в течение недели, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"В течение недели на Закарпатье будет идти эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Таким образом, в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам", - сообщило МВД в пятницу.

В ведомстве отметили, что водители зачастую не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах. "Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - подчеркнули в МВД.

 

Теги: #скорая_помощь #закарпатье #эксперимент #полиция
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