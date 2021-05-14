За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники осуществили 19 обстрелов украинских позиций на Донбассе, используя танки, артиллерию, минометы и пулеметы разных калибров, от снайперской пули погиб военнослужащий ВСУ. С начала суток пятницы обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня… Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Противник осуществил обстрелы неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь из минометов 120-го калибра. У Новозвановки зафиксирован обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Российские наемники трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз у Новоселовки.

С танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник шесть раз совершил обстрел в направлении Песок.

У Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - с станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

"По состоянию на 7:00 утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.