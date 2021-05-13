Возможной причастностью Медведчука к финансированию терроризма занимается досудебное расследование

Вопрос возможной причастности народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") к финансированию терроризма является предметом досудебного расследования, заявляет первый заместитель генерального прокурора Роман Говда.

"Такое в уголовном производстве по указанной квалификации… - способствование финансированию терроризма существует … они (эпизоды – ИФ) расследуются в соответствии с уголовным процессуальным Кодексом Украины. На данный момент - в стадии досудебного расследования, поэтому я полностью обстоятельств разглашать не буду", - сказал Говда в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" в четверг.

Как сообщалось, 13 мая Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Суд огласил только резолютивную часть решения.

В удовлетворении ходатайства защиты о взятии на поруки Медведчука отказано. Определение может быть обжаловано в течение пяти дней в Апелляционный суд, полный текст определения будет оглашен 18 мая 2021 года.

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии Медведчка под стражу с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.