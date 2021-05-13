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22:42 13.05.2021

Разумков прокомментировал поломку вертолета, на котором планировал вернуться из командировки в Херсонской области

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Разумков прокомментировал поломку вертолета, на котором планировал вернуться из командировки в Херсонской области

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал поломку вертолета, на котором он должен был вернуться из командировки в Херсонской области в четверг, объяснив инцидент некоторыми техническими проблемами.

"То, что написали в средствах массовой информации, оно немного преувеличено касательно аварийной посадки вертолета. Были некоторые технические проблемы. Нужно отдать должное: пилоты, как всегда, молодцы, Национальная гвардия, как всегда, четко выполняет свои функции, качественно, профессионально, за что хотелось бы поблагодарить. Мы нормально вернулись, нормально сели", – объяснил Разумков в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

Вместе с тем спикер уточнил, что из Херсона в Киев он вместе с коллегами "не летели, а быстро ехали".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Херсонщине сломался вертолет, на борту которого находился Разумков, ввиду чего спикеру пришлось добираться из Херсона в Киев на автомобиле.

Как сообщалось, глава ВР Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен в четверг в рамках рабочей поездки побывали в Херсонской области, где посетили контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак" (Херсонская обл.) на административной границе с временно оккупированной Российской Федерацией территорией Крыма.

Теги: #разумков #поломка #вертолет
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