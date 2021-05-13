Медведчук примет решение по обжалованию меры пресечения после консультаций с адвокатами

Народный депутат Украины Виктор Медведчук намерен провести консультации с адвокатами и после этого принимать решение относительно обжалования решения суда о его круглосуточном домашнем аресте.

"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и, естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий", - сказал он журналистам в четверг вечером после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему соответствующую меру пресечения.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивированно и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли... Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивировано", - добавил Медведчук.

Отвечая на вопрос о планах на время нахождения под домашним арестом, нардеп сказал, что намерен давать интервью СМИ и работать над материалами дела.

"Если есть решение суда о том, что я должен сидеть под домашним арестом - я буду, конечно (сидеть под домашним арестом – ИФ)... Да, предусмотрен браслет", - сказал он.

Медведчук также заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность в рамках партии "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Вы знаете позицию адвокатов, позицию мою, касательного того каким, как мы считали, должно быть решение суда. Оно заключается в том, что нужно было отказать в применении меры пресечения по отношению ко мне. Адвокаты представили все аргументы для такого решения. К сожалению, суд принял другое решение", - сказал он.

На вопрос, нормально ли быть подозреваемым в том же зале, где в 1980 году судили поэта Дмитрия Стуса, адвокатом которого он выступал, Медведчук ответил: "Вы знаете, абсолютно нормально. От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь". Он также не исключил, что по итогам рассмотрения его дела он сам может оказаться за решеткой: "Реально при этой власти может каждый оказаться за решеткой".

Как сообщалось, 13 мая Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Суд огласил только резолютивную часть решения.

В удовлетворении ходатайства защиты о взятии на поруки Медведчука отказано. Определение может быть обжаловано в течение пяти дней в Апелляционный суд, полный текст определения будет оглашен 18 мая 2021 года.

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии Медведчка под стражу с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.