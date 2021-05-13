"Киевпастранс" сотрудничает с правоохранителями, предоставляет все необходимые документы - КГГА

Коммунальное предприятие "Киевпастранс", в помещении которого в четверг, 13 мая, Государственная фискальная служба Украины проводит обыски, сотрудничает с правоохранителями и предоставляет все требуемые документы, включая те, которые уже предоставлялись ранее, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Немного проясним ситуацию. Сегодня на предприятии сотрудники ГФС и прокуратуры проводят обыски в рамках производства, по которому правоохранителям неоднократно предоставлялись востребованные документы. Первый запрос от ГФС "Киевпастранс" получил 26 января. В ответ были предоставлены все востребованные документы еще 4 февраля. 16 апреля предприятие получило постановление Шевченковского райсуда о предоставлении тех же документов. 5 мая на исполнение решения суда, документы были предоставлены", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого производства представители руководства коммунального предприятия неоднократно по первому вызову приходили на допросы по указанному производству.

"И сегодня, 13 мая, мы получили решение на обыск и изъятие опять же тех же документов, что и дважды до этого. Следователи на вопрос, зачем сейчас изымать уже предоставленные документы, ответили молчанием. Мы всегда помогаем правоохранительным органам и предоставляем все необходимые документы. И на этот раз - не исключение. "Киевпастранс" в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранителями и предоставлять все необходимые документы - столько раз, сколько нужно. Если таким образом расследование будет происходить эффективнее", - подчеркнули в КП.

Как сообщалось, в рамках расследования по делу о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева, в четверг проводятся обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного КП.

"По версии следствия, должностные лица КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева. Кроме того, должностные лица подрядного КП уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - уточняет пресс-служба ГФС.