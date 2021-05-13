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17:32 13.05.2021

ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

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ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

Государственная фискальная служба Украины в рамках расследования по делу о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева, проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия.

"По версии следствия, должностные лица КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г.. Киев. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

В помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия происходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

По материалам ГУ ДФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 (уклонения от уплаты налогов, сборов, которые привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

"Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении - повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблением", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Следственные действия продолжаются.

 

Теги: #киев #кгга #обыски #гфс
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