В Украину идут дожди и грозы

Через две недели наступит календарное лето. А пока над Украиной весна, облачно, температура днем от +15 до +29, грозы.

Май – особенный весенний месяц, на границе весны и лета. Погода устояться не может, холодный воздух то приходит, то отступает. Метеорологи такое явление называют возвратными холодами. Причем интенсивность майских холодов значительна.

Все знают народные приметы о похолодании в период цветения абрикос и черемухи, поэтому майским холодам и заморозкам не стоит удивляться, они были всегда, но разной интенсивности. В мае этого года волны похолоданий слишком часто атакуют Украину и до конца мая еще будет снижение температуры, так что теплую одежду держим наготове.

В выходные погода в стране будет отличаться большим разнообразием: от дождей и дневной температуры +15°С на западе до +29 с небольшой облачностью на востоке и юге.

Западная Украина: в пятницу, 14 мая, температура воздуха в регионе +18…+19° С , грозовые дожди местами будут очень интенсивными. В выходные запад страны - самый холодный регион. Ожидаются интенсивные дожди и грозы. По прогнозу Sinoptik.ua в выходные, 15-16 мая утром +14°С, днем теплее – до +20°С, преимущественно пасмурно, с прояснениями. В выходные местами пройдут дожди, которые на следующей неделе охватят весь регион. Грозы и порывистый ветер до 7 м/сек будут сопровождать дождливую погоду.

В высокогорье Карпат 15-17 мая прохладнее, днем + 13…+14°С, ночью +3…+7°С, дожди.

В центральном регионе 14 мая температура воздуха +22…+23° С, в Винницкой области +16° С. Ожидаются небольшие локальные дожди. 15-16 мая центр страны - в зоне комфорта. В Черкассах, Кропивницком и в Полтаве температура воздуха от +18°С до +24°С при влажности от 55% до 70% и скорости ветра до 5 м/с. Только в Виннице может быть небольшой дождь. В понедельник 17 мая температура снизится на несколько градусов, пройдут дожди с грозами.

Восток Украины 14-17 мая – самый жаркий регион: в Луганской и Донецкой области – до +29°С, в Харьковской и Днепропетровской – до +26°С. 14 мая в Харьковской области местами пройдут небольшие дожди. В выходные осадки не ожидаются, с понедельника, 17 мая дожди с грозами в Харьковской области, во вторник – в Донецкой области.

На юге страны 14 мая дождя не будет, температура воздуха в Одесской и Николаевской области +18…+19° С, в Херсонской и Запорожской +22…+25° С. В выходные дневной температурный минимум в Одесской области +19…+21°С, дневной температурный максимум в Херсонской и Запорожской областях +24…+27°С. В начале недели только в Запорожской области будет удерживаться высокая температура воздуха до +26. В выходные местами пройдут интенсивные дожди с грозами.

В северных областях Украины 14 мая +18…+23° С, переменная облачность, временами дождь. В субботу ожидается также дождливая погода, которая не затронет только Житомирскую область. В воскресенье, 16 мая без осадков, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем в выходные +21…+23° С, в Сумах – до +25° С. Рабочая неделя начнется с дождливой погоды, будет преимущественно пасмурно.

В Киеве в пятницу ночью до +12° С, днем +17…+18° С, давление 741 мм рт.ст, днем ожидается дождь, ветер юго-восточный до 4 м/сек. В выходные днем +19…+23° С, 15 мая кратковременные небольшие дожди, 16 мая, в воскресенье осадки не ожидаются, температура поднимется до +23° С.

С понедельника похолодает до +17° С, пройдут сильные дожди, возможно, с грозами. Всю следующую неделю зонтик носим с собой, будет периодически дождить.