Украине и ее международным партнерам предстоит еще много сделать, чтобы КПВВ стали музеями – Разумков

Украине и ее международным партнерам предстоит еще много работы, чтобы контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ), в том числе и на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом, ушли в прошлое и стали музеями, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Станут ли КПВВ при нашей жизни музеем или нет, зависит от нас с вами… потому что действительно мы понимаем, чтобы побороть Российскую Федерацию, возвратить свои территории - это не простая задача, тут не надо заниматься шапкозакидательством… Это кропотливая работа каждого на своем месте – журналиста, председателя Верховной Рады, наших международных партнеров, руководства других государств, которые поддерживают и помогают Украине, в том числе, и в санкционном плане", - сказал Разумков журналистам на совместном со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинге в четверг в Херсонской области.

В свою очередь Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва делает все, чтобы Украина, как можно быстрее восстановила свою территориальную целостность в рамках признанных международных границ.

"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за ситуацией, которая сейчас происходит, но мы также знаем, что это место станет музеем и мы прилагаем чрезвычайно большие усилия, чтобы это произошло, как можно быстрее и чтобы все возвратилось на те постоянные позиции, которые были раньше, как это принято в цивилизованном западном мире", - отметила спикер Сейма Литвы.

Разумков и Чмилите-Нильсен в четверг посетили КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" в Херсонской области на административной границе с временно оккупированным Российской Федерацией Крымом.