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14:31 13.05.2021

Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

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Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив, Austrian Airlines сообщила о решении в четверг.

"Из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле Austrian Airlines прекращает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные полеты на 13 и 14 мая будут отменены", - сообщила авиакомпания.

Полеты отменила также авиакомпания Lufthansa, она уже проинформировала своих пассажиров об отмене. Как ожидается, полеты возобновятся с субботы. Аналогичное сообщение сделала компания British Airlines.

Члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Теги: #авиакомпании #авиаперелеты #израиль
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